Mulher é acusada de empurrar e matar namorado em passarela da estação Armênia do Metrô de São Paulo

Homem caiu de uma altura de 15 metros; testemunhas falam em discussão de casal

ADAMO BAZANI

A Polícia Civil investiga uma discussão de casal que teria sido o motivo de uma morte ocorrida na estação Armênia da Linha 1- Azul do Metrô de São Paulo nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma mulher de 28 anos é investigada pela morte do namorado, de 29 anos.

De acordo com a pasta, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, e no endereço indiciado encontraram o homem já sem vida, após cair de uma passarela da estação, com cerca de 15 m de altura.

A investigada, companheira da vítima, estava alterada, segundo os policiais.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública), as investigações prosseguem “visando a total elucidação dos fatos”.

No momento, o aplicativo de Metrô chegou a mostrar que a linha ficou lenta por causa da “presença de usuário na via”

Veja a nota na íntegra:

