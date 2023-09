Empresas associadas ao projeto Busão Legal planejam plantio de 500 mudas de árvores em Campinas em outubro

Iniciativa foca na redução da emissão de gases poluentes na Mata Atlântica

VINICIUS DE OLIVEIRA

Com o intuito de reduzir a emissão de gases poluentes na Mata Atlântica, as 60 empresas ligadas ao projeto Busão Legal se comprometeram a realizar o plantio de 500 mudas em Campinas, mais especificamente na Associação de Proteção Ambiental de Jaguatibaia, que abrange as bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

O início do plantio está planejado para outubro em uma área de três mil metros quadrados. A data escolhida leva em consideração os períodos de produção e de chuvas. A ação reunirá uma mistura de 30 espécies de vegetações nativas, que com o passar do tempo produzirá cerca de 72 mil toneladas de CO2 como forma de compensar o dano causado pelas indústrias e veículos.

“Dentro da agenda ESG que temos dedicado esforços, como a renovação da frota com modernos veículos modelo Euro 6, que reduzem a emissão de gases poluentes, o plantio de mudas irá acelerar o processo de descarbonização”, comentou Antonio Laskos, diretor executivo do Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo (SETPESP).

Ainda em setembro, as 60 empresas serão vistoriadas para que a participação no projeto siga adiante no próximo mês.

A campanha se estenderá também ao público geral através das redes sociais com a hashtag #BusãoLegalCompensa.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte