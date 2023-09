Dia da Árvore: Ônibus elétricos da BYD já podem evitar a emissão de 125 mil quilos de gás carbônico na atmosfera por ano

Número equivale ao plantio de 892 árvores; benefícios dos veículos de energia limpa ainda melhoram conforto dos passageiros e poluição sonora

ARTHUR FERRARI

Nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, se celebra o Dia Mundial da Árvore, e a BYD (Build Your Dreams), uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo, já conta com ônibus movidos a energia limpa com capacidade de evitar a emissão de 125 mil kg de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 892 árvores.

De acordo com a empresa, os veículos contribuem com contra as mudanças climáticas, já que não emitem gás carbônico, eliminando completamente a poluição do ar e sonora, tornando as cidades mais limpas e saudáveis para seus habitantes.

Os veículos elétricos representam diversos benefícios ao meio ambiente e para a saúde humana. “A BYD trabalha constantemente pela excelência do transporte público de qualidade e atrelando tecnologia com responsabilidade ambiental. Os veículos 100% elétricos não geram poluição ambiental e nem sonora”, afirma Bruno Paiva, diretor da Divisão de Ônibus da BYD do Brasil.

Vale ressaltar que os benefícios dos ônibus de energia limpa ainda vão além dos benefícios ao meio ambiente, já que as viagens a bordo deles são mais silenciosas, graças à ausência de motores e sistemas a combustão, proporcionando uma experiência mais agradável para os passageiros e contribuindo para a redução da poluição sonora nas cidades.

Os motoristas também se beneficiam dessa tecnologia avançada, desfrutando de um ambiente de trabalho mais confortável e contando com diversas tecnologias de ponta embarcadas para facilitar a condução.

De acordo com a BYD, a empresa tem contribuído ativamente para transformar a matriz energética dos modais de mobilidade no Brasil, com ônibus elétricos urbanos circulando em 11 cidades do país, com dez empresas já tendo optado pelos veículos elétricos da marca para o fretamento.

A BYD vem crescendo e ampliando sua atuação, investindo em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias e focada em diversos segmentos. Um exemplo disso é que a cada cinco celulares vendidos no mundo, um conta com componentes fabricados pela companhia. “A sociedade cobra cada vez mais dos gestores públicos uma maior responsabilidade com relação ao uso de veículos que não poluem. O custo de operação dos ônibus elétricos é, em média, metade de um veículo movido à diesel”, afirma Bruno.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte