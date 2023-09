Campanha “Volare Me Leva 25 anos” impulsiona vendas e fortalece relacionamento com seus clientes

A Volare, fabricante líder nacional na produção e comercialização de micro-ônibus e pertencente à Marcopolo S.A., recebeu, entre os dias 14 e 17 de setembro, os clientes participantes da campanha de vendas “Volare Me Leva 2 Especial 25 anos”. A ativação faz parte da estratégia da fabricante em estreitar o relacionamento com clientes, impulsionando vendas e fortalecendo a presença da marca.

“A edição deste ano da campanha ‘Volare Me Leva 2’ foi um sucesso absoluto. Contou com a participação de 86 empresas, bem acima da estimativa inicial, e mais de 430 veículos vendidos no período. Esta é mais uma campanha que reforça nosso compromisso em colocar o cliente no centro das nossas ações”, destaca Sidnei Vargas, gerente nacional de vendas da Volare.

Promovida de março a agosto, a campanha premiou os clientes participantes com uma viagem a Gramado. Além de visitar alguns dos principais pontos turísticos da região, todos concorreram ao sorteio de um micro-ônibus Volare Fly 10 Executivo desenvolvido especialmente para a ação e equipado com acabamento inédito e exclusivo, com novo padrão de tecidos e novidades, inspirados nos modelos da Geração 8 Marcopolo.

A unidade sorteada é o primeiro de um lote de 25 veículos da série especial alusiva aos 25 anos da marca. Os demais 24 foram comercializados com os clientes na noite da premiação.

O cliente ganhador do micro-ônibus Volare foi a Transportadora Tinguá, da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A empresa, que recentemente passou a integrar a carteira de clientes da marca, está com planos de ampliar seus negócios e parceria com a Volare, opera linhas na Baixada Fluminense, Belford Roxo, Queimados e bairros do município do Rio, além de oferecer serviço executivo.