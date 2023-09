Após 14 horas com problemas e encerramento das operações sem solução, trens da Linha 12-Safira voltam a circular normalmente

Falha foi causada na tarde de terça (19), após tentativa de furto de cabos entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé

ARTHUR FERRARI

Após 14 horas com problemas e ter encerrado e iniciado as operações sem solução, os trens da linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltaram a operar normalmente na manhã desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, às 6h.

Como mostrou o Diário do Transporte, uma tentativa de furto de cabos afetou a circulação das composições a partir das 16h de terça-feira (19).

De acordo com a CPTM, duas pessoas foram presas em flagrante cortando cabos da rede aérea, responsáveis pelo fornecimento de energia para os trens, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, onde os trens precisaram circular em via única após a ocorrência. Os criminosos foram conduzidos ao 31º DP.

30 ônibus do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para atender os passageiros no trecho afetado.

Vale ressaltar que o serviço Expresso Aeroporto, com saída às 5h, chegou a ficar suspenso, mas já opera normalmente.

Veja fotos da tentativa de furto:

Veja nota da CPTM:

“A circulação de trens na Linha 12-Safira entrou em processo de normalização às 6h desta quarta-feira (20/06).

Em virtude do furto de cabos ocorrido ontem (19), às 16h, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. A equipe de manutenção atuou durante toda a madrugada e no começo da manhã para normalizar a operação. O serviço Expresso Aeroporto com saída às 5h foi suspenso e, no momento, opera normalmente.

Duas pessoas foram presas em flagrante cortando cabos da rede aérea da CPTM, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé. Os criminosos foram conduzidos ao 31º DP e foram recolhidos a carceragem pública.

Vandalismo e furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens causam falhas e prejudicam milhares de passageiros. A CPTM tem adotado medidas para intensificar a segurança em sua extensão, coibindo estes tipos de crimes, como a inauguração da Central de Monitoramento da Segurança Patrimonial, a aquisição de 160 bodycams, além da parceria com a Polícia Militar (desde 2019) para atuação da Dejem em trens e estações.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte