Agentes de Fiscalização de Transporte de Ribeirão Preto (SP) iniciam a orientação sobre a nova linha de ônibus 903 – Oeste 1

Itinerário começa a operar na segunda (25)

Na terça-feira, 19 de setembro de 2023, Agentes de Fiscalização de Transporte da RP Mobi, empresa de mobilidade urbana da Prefeitura de Ribeirão Preto (SP), iniciaram a orientação dos usuários do transporte coletivo urbano sobre o funcionamento da nova linha de ônibus 903 – Oeste 1.

O Itinerário começa a operar na próxima segunda-feira, 25 de setembro de 2023, no corredor de ônibus da avenida Dom Pedro I, e segundo a Diretoria de Transporte da RP Mobi, tem como objetivo ser uma nova opção para mais agilidade, segurança e conforto dos passageiros.

As ações para informação do funcionamento da nova linha aconteceram no Terminal de Ônibus Dra. Evangelina de Carvalho Passig, na plataforma G, ponto 14. Também foram abordados usuários do transporte coletivo em pontos de ônibus da Rua Cerqueira César e da rua Florêncio de Abreu, que ficam no itinerário do novo serviço.

Segundo a RP Mobi, a linha tem o conceito de intervalos médios em toda a sua operação, sendo que nos horários de pico da manhã e tarde, os intervalos entre as partidas são em média de 9 minutos. Já fora dos horários de pico, o intervalo é de 10 minutos.

Aos sábados, até às 15h, o intervalo é de 10 minutos, e após às 15h, o intervalo médio é de 15 minutos. Aos domingos e feriados o intervalo médio é de 15 minutos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte