A Onpag Tech divulga “Gon Mobilidade”, sua nova funcionalidade disponível para toda a Alto Tietê

Disponível pelo Telegram, o localizador de ônibus pode ser encontrado através do usuário @gonmobibot.

A Onpag Tech, anuncia com entusiasmo o lançamento de sua mais recente inovação: o “Gon Mobilidade”. Essa funcionalidade, disponível a partir de 20 de setembro, está projetada para aprimorar significativamente a experiência dos passageiros de ônibus na região do Alto Tietê.

Gon Mobilidade: A nova funcionalidade

O “Gon Mobilidade” é um localizador de ônibus em tempo real que promete simplificar a vida dos passageiros, transformando a espera pelo ônibus em uma experiência tranquila e eficiente. Desenvolvido para atender às necessidades específicas da região, esta ferramenta permite que os usuários consigam ter a previsão de passagem do transporte público no ponto mais próximo.

Acessível a Todos

O Bot foi projetado para ser acessível a todas as faixas etárias. Sua interface simples e eficiente garante que os usuários possam começar a usá-lo imediatamente, sem complicações. Esta funcionalidade está disponível gratuitamente e pode ser acessada através do aplicativo de mensagens Telegram, pesquisando pelo usuário @gonmobibot.

Sobre a Onpag Tech

A Onpag Tech é uma empresa inovadora especializada em soluções de Bilhetagem Eletrônica, Desenvolvimento de Soluções com Tecnologia, Analytics e Meios de Pagamento. Fundada com a missão de atender às diversas necessidades do mercado, a Onpag Tech se destaca por sua capacidade de fornecer recursos customizados que atendem às necessidades únicas de cada cliente.

Esta mais recente adição ao portfólio da Onpag Tech, o “Gon Mobilidade”, é um testemunho do compromisso contínuo da empresa em fornecer soluções práticas e inovadoras.

