VÍDEOS: Após mais de três horas, linha 12-Safira da CPTM continua com problemas e reúne multidões de passageiros no horário de pico

Duas pessoas tentaram roubar cabos ligados a rede aérea das composições, o que resultou na circulação com lentidão

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após dois indivíduos serem presos por tentativa de furto de cabos da rede aérea na tarde desta terça-feira, 19 de setembro, a linha 12-Safira da CPTM segue com problemas e reúne multidões nos terminais em pleno horário de pico.

Mais cedo, os criminosos acabaram por prejudicar a circulação dos trens, ocasionando trechos com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Falhas em trens da linha já ocorrem por mais de três horas.

Confira a nota divulgada pela CPTM no período da tarde:

“Duas pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (19) cortando cabos da rede aérea da CPTM, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na Linha 12-Safira. A ação dos criminosos afetou o pantógrafo e a fuselagem de uma das composições e obrigou as demais a circularem com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. A equipe de manutenção já está atuando para normalizar a circulação na linha e reestabelecer o serviço.

A companhia solicitou reforço de 30 ônibus do Sistema PAESE para atender aos passageiros no trecho afetado. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte