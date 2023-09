VÍDEO: Passageiros deixam vagões da CPTM após problemas na linha 12-Safira

Segundo CPTM, uma falha em uma das composições causou a alteração na operação

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta terça-feira, 19 de setembro de 2023, a linha 12-Safira de trens metropolitanos, gerenciada pela CPTM, opera com velocidade reduzida.

Há também maior tempo de parada entre as estações Brás e Calmon Viana.

O motivo da mudança na circulação seria um trem com falha.

Confira a nota emitida pela CPTM sobre a situação:

“A Linha 12-Safira da CPTM está operando com velocidade reduzida e maiores intervalos entre os trens desde às 16h desta terça-feira (19/09), quando um trem que seguia em direção a Calmon Viana registrou uma avaria no pantógrafo entre as Estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. A equipe de manutenção da companhia já está atuando para resolver a falha o mais rápido possível.

Uma composição já foi levada até o local para que os passageiros possam prosseguir viagem. A CPTM pede que os passageiros, se possível, utilizem a Linha 11-Coral para chegar à zona leste da capital paulista e à região do Alto Tietê. Além disso, a companhia solicitou reforço de 30 ônibus do Sistema PAESE para atender ao passageiros no trecho afetado.

A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte