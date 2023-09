Trens extras atendem público após o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, no Rio de janeiro, nesta quarta (20)

Partida acontece às 21h30 no Maracanã

ARTHUR FERRARI

Os torcedores que vão ao jogo entre Fluminense e Cruzeiro nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro, que acontece às 21h30 no Maracanã, contarão com trens extras após a partida, disponibilizados pela SuperVia, responsável pela operação do sistema de trilhos no Rio de janeiro.

De acordo com a concessionária, haverá uma viagem extra para Japeri, uma para Santa Cruz e uma para Saracuruna, todas partindo da estação Maracanã.

Para a ida ao jogo, o público poderá usar normalmente os trens da grade.

Os passageiros podem programar suas viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da SuperVia.

