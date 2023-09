Projeto de Lei que pretende garantir transporte coletivo intermunicipal gratuito para ex-presidiários no Paraná segue para análise na Assembleia Legislativa

Iniciativa é do deputado estadual Renato Freitas; objetivo do PL é garantir o mantimento do contato familiar

ARTHUR FERRARI

O deputado estadual Renato Freitas apresentou na última segunda-feira, 18 de setembro de 2023, na Assembleia Legislativa do Paraná, o Projeto de Lei 772/2023, que propõe a instituição de um programa de passe livre no transporte coletivo rodoviário intermunicipal para ex-detentos do sistema prisional que tenham recebido alvará de soltura, apenados do regime semiaberto e familiares dos detentos que se enquadrem no critério de baixa renda.

De acordo com a Câmara Legislativa do Estado do Paraná, a iniciativa do deputado é embasada pelas Regras de Mandela, que são diretrizes mínimas estabelecidas pelas Nações Unidas para o tratamento de presos. Segundo essas regras, o Estado tem a obrigação de garantir o acesso a serviços médicos, assistência jurídica, higiene, alimentação de qualidade, comunicação com familiares e amigos por meio de visitas, além do direito dos presos de apresentar reclamações sobre seu tratamento.

“São premissas mínimas que devem ser garantidas para assegurar uma ressocialização eficaz dos condenados. Em muitos casos, os presos são transferidos para cidades longe de seus vínculos familiares, de trabalho ou de estudo, e não têm recursos para voltar a esses locais”, argumenta o parlamentar.

Ainda segundo o deputado, o bilhete intermunicipal gratuito procura facilitar a ressocialização e inserção do detento na sociedade, já que possibilita o retorno à sua localidade de origem. Além desse auxílio para o preso, o benefício também é previsto para seus familiares, na mesma intenção de fortalecer os laços familiares e garantir que o mantimento do contato familiar.

O Projeto de Lei 772/2023 agora segue para análise nas comissões da Assembleia Legislativa do Paraná, onde será debatido e, se aprovado, poderá trazer benefícios significativos para ex-detentos do sistema prisional e suas famílias.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte