Marcopolo promove demonstração do Attivi Integral em Ponta Grossa

Dando sequência ao seu cronograma de demonstrações em diferentes cidades brasileiras, a Marcopolo iniciou na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, operações com o ônibus 100% elétrico Attivi Integral, com chassi e carroceria desenvolvidos pela marca. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Ponta Grossa, Viação Campos Gerais (VCG) e fabricante, que permitirá aos usuários do transporte coletivo da cidade utilizar um ônibus com tecnologia limpa e renovável.

A Viação Campos Gerais, concessionária do transporte coletivo de Ponta Grossa, utilizará o modelo Attivi Integral durante o mês de aniversário dos 200 anos do município paranaense. “A realização dos testes com esse veículo elétrico é de extrema importância para que a cidade alcance o objetivo de disponibilizar um sistema de transporte coletivo moderno, eficiente, sustentável, ambientalmente e financeiramente viável. Por intermédio dos esforços conjuntos da Prefeitura, VCG, Marcopolo e a população, poderemos implementar soluções cada vez melhores, garantindo o direito ao transporte, ao direito de ir e vir, com um serviço cada vez melhor e mais alinhado às demandas de Ponta Grossa”, destaca a prefeita Elizabeth Schmidt.

Para o diretor de Relações Institucionais da VCG, Rodrigo Venske, a iniciativa é parte de uma política de mobilidade que visa testar modelos que utilizam alternativas de energia limpa e ofereçam mais comodidade aos passageiros. “Além disso, um modelo como o Attivi representa modernidade, tecnologia e inovação para o sistema”, complementa.

“O Attivi Integral é um modelo que conta com a aplicação da tecnologia nacional e o conhecimento da engenharia brasileira, sem deixar de lado a expertise mercadológica das sete décadas de atuação da Marcopolo, reproduzindo a segurança e confiabilidade”, diz Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

O modelo Attivi Integral, que pode ter até 13.000 mm de comprimento total, possui chassi Low Entry, equipado com motor elétrico de potência máxima de 350 kW e torque de 3.300 Nm, eixos dianteiro e traseiro ZF, suspensão a ar, sistema de freios Knorr e baterias CATL com capacidade de 396 kWh e autonomia entre 250 e 280 km (dependendo das condições de utilização).

Para maior conforto e segurança dos passageiros, conta com carregadores USB, sistemas de ar-condicionado incorporado ao sistema de refrigeração das baterias, de áudio interno, com preparação para a instalação do microfone, e sistema de câmera de ré com sirene e monitor no painel do motorista, além de câmera interna de segurança com gravação. Possui espaço reservado para PcD e assentos preferenciais, iluminação interna toda em LED, faróis e sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista.

Ficha Técnica Attivi

Chassi Integral Low Entry com capacidade total de 20,6 mil kg

Capacidade – até 80 passageiros

Autonomia de até 280 km e Tempo de Carga de até 4 horas

Modelo de Plug de carregamento utilizado no chassi PLUG CCS 2

Motor de tração Central com potência de 350 KW e torque de 3.300 Nm

Capacidade do Eixo Dianteiro – 7,6 mil kg

Capacidade do Eixo Traseiro 13,0 mil kg

Comprimento – até 13 m

Largura – 2,55 m

Freios a disco com ABS/EBS (Door Brake)

Direção eletro-hidráulica

Suspensão pneumática

Sobre a Marcopolo

Fundada há 73 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, além de investir de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de cem países.

Sobre a Viação Campos Gerais

A VCG é a atual concessionária do transporte coletivo de Ponta Grossa. Com uma tradição de quase 60 anos, a empresa foca em soluções que promovam a mobilidade urbana atenta as tecnológicas, inovações e novidades que compõem os sistemas de transporte coletivo no Brasil e no exterior. Atualmente, a empresa opera em 93 linhas com uma frota de total de 196 veículos.