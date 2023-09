Leilão de inservíveis do Metrô de São Paulo acontece em 17 de outubro

Produtos que podem ser arrematados de forma online estão divididos em 81 lotes

ARTHUR FERRARI

Através de publicação no Diário Oficial do Esta de São Paulo, o a Companhia do metropolitano de São Paulo (Metrô) anunciou que o leilão de inservíveis, ou seja, produtos que não tem mais serventia para a estatal, foi marcado para o dia 17 de outubro de 2023, às 14h.

De forma online, os interessados poderão arrematar os lotes, divididos em 81, que contém produtos como materiais de ferro, aço, cobre, placas, motores e carcaças, relés, dormentes de madeira, portas de escritórios, estofados, mobiliário, eletrodomésticos, empilhadeiras, entre outros.

Os produtos poderão ser vistoriados pelos interessados nos dias 06, 09, 10, 11 e 16 de outubro, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h.

Confira onde estarão os lotes para verificação dos interessados:

Lotes 02, 04 a 06, 10, 12, 15, 16A, 22 e 32 estarão na Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134, Jabaquara e Av. Miguel Ignácio Cury, 900, em Itaquera.

Lotes 01, 07, 08, 11, 13, 14, 16B a 19, 23B a 27, 41A a 46, 53, 54, 58 e 65 estarão na Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134, no Jabaquara.

Lotes 03, 09, 52, 56, 62 e 68, 69 e 71 estarão na Av. Miguel Ignácio Cury, 900, em Itaquera.

Lotes 72 a 81 estarão na Av. Miguel Ignácio Cury, 200, em Itaquera.

O Lote 70 estará na Rua Visconde de Parnaíba, nº 2.288, Bresser, mas os interessados precisam agendar as visitas com antecedência de 24 horas através dos telefones 2205-1282, 2205-1314 ou 2205-1229, procurando por Flávio.

Veja o aviso do leilão publicado no Diário Oficial do Estado:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte