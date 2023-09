Incêndio na estação Olaria, no Rio de Janeiro (RJ), atrasa circulação de passageiros na noite desta terça-feira (19)

Operação ainda está em processo de normalização

MICHELLE SOUZA

De acordo com a SuperVia, agentes de segurança e o corpo de bombeiros combateram um princípio de incêndio na estação de Olaria, o que exigiu que os trens do ramal Saracuruna, no trecho Central – Gramacho, esperem, temporariamente, ordem de circulação.

Neste momento a operação está em processo de normalização e muitos usuários reclamam, pelas redes sociais, do tempo de espera nas estações, alguns relatam mais de 30 minutos para sair.

A concessionária ainda afirma que o fogo já foi extinto e as causas do incidente vão ser apuradas. E ainda lamenta os transtornos e trabalha para que os trens voltem a circular normalmente nas estações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte