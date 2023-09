Estação Benvindo de Novaes, no sentido Santa Cruz, no Rio de Janeiro (RJ) está fechada na tarde desta terça-feira (19)

Reformas na pista do BRT fecham temporariamente estação

MICHELLE SOUZA

A MobiRio informou que a estação Benvindo de Novaes, no corredor Transoeste, está temporariamente fechada, no sentido Santa Cruz, para reformas na pista exclusiva do BRT sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, na tarde desta terça-feira, no Rio de Janeiro.

Já a estação Gelson Fonseca, no corredor Transoeste, está reaberta e operando normalmente nos dois sentidos. A estação ficou fechada para obras de substituição do piso da pista exclusiva.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte