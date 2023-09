Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP) altera os itinerários de quatro linhas de ônibus a partir desta quarta (20)

Dois serviços recebem ampliação em suas rotas

ARTHUR FERRARI

A partir desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, quatro linhas municipais de Campinas (SP) recebem alterações nos itinerários.

De acordo com a prefeitura, as linhas 140 (Terminal Vila União) e 163 (Jardim Campos Elíseos) terão suas rotas ampliadas nas regiões do Santa Lúcia e da Vila União, enquanto as linhas 404 (Jardim Maria Rosa) e 405 (Jardim Petrópolis) tem alterações na região do Jardim Telesp.

O trajeto da linha 140 muda no sentido centro – bairro para atender ao Condomínio Santa Lúcia, que fica na rua Pedro Galhardi. Da avenida Ruy Rodriguez, ela segue para as vias Armando Rocha Brito Jr., Carlos de Carvalho e Pedro Galhardi, retomando o trajeto em direção ao Terminal Vila União, atendendo a novos pontos de parada nas vias Carlos de Carvalho e Pedro Galhardi.

Já o trajeto da linha 163 foi estendido para viabilizar o atendimento ao Terminal Vila União. Ela passa a circular e a atender pontos nas vias Laércio Monzani, Manoel Gomes Ferreira e Carlos Lacerda.

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), responsável pelos ajustes, os horários de operação da linha 163 também serão ajustados, em dias úteis, sábados, domingos e feriados.

A medida visa melhorar a segurança na circulação dos ônibus municipais, diz a Emdec.

Confira os itinerários.

As linhas 404 e 405 terão mudanças no atendimento ao Jardim Telesp. A 404 deixa de circular e realizar parada na rua Augusto Bellintani, no sentido Centro; e a 405 no sentido bairro.

O itinerário da 404 muda no sentido Centro, ela passa a circular na rua Nair da Silva Monteiro. Já a 405 muda no sentido bairro, realizando trajeto pelas vias Nair da Silva Monteiro e José Sigrist. Nada muda nos sentidos opostos das linhas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte