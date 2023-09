Criminosos cortam fiação elétrica e provocam caos na vida dos passageiros da linha 12 CPTM até o fim da noite desta terça-feira (19)

Ação criminosa ocorreu por volta das 16h, Pico da volta pra casa foi complicado

VINICIUS DE OLIVEIRA

Um ato criminoso provocou um verdadeiro caos na vida do passageiros na linha 12- Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte por volta das 16h a circulação foi afetada após dois homens tentarem furtar cabos da rede aérea. Eles foram presos.

Mais cedo, multidões de pessoas tiveram que aguardar nos terminais em pleno horário de pico.

Os dois suspeitos prejudicaram a circulação dos trens, e deixou vários trechos com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Falhas em trens da linha 12- Safira já passa de seis horas.

Confira a nota divulgada pela CPTM no período da tarde:

“Duas pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (19) cortando cabos da rede aérea da CPTM, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na Linha 12-Safira. A ação dos criminosos afetou o pantógrafo e a fuselagem de uma das composições e obrigou as demais a circularem com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. A equipe de manutenção já está atuando para normalizar a circulação na linha e reestabelecer o serviço.

A companhia solicitou reforço de 30 ônibus do Sistema PAESE para atender aos passageiros no trecho afetado. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos.”

Veja os vídeos feitos pelo colaborador Teotônio Mariano:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte