Campinas (SP) promove curso de capacitação para operadores do transporte inclusivo

Objetivo é qualificar o atendimento aos passageiros com deficiência

ARTHUR FERRARI

No último sábado, 16 de setembro de 2023, a Emdec Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP) realizou a capacitação dos operadores do transporte inclusivo da cidade.

De acordo com a prefeitura municipal, o objetivo do curso foi aprimorar a qualidade do atendimento e o deslocamento das pessoas com deficiência, garantindo o melhor tratamento para cada tipo de deficiência, seja visual, auditiva ou de mobilidade.

“É de extrema importância reconhecer e agradecer a iniciativa dos servidores e da Emdec por investirem na capacitação. Essa ação reflete um compromisso genuíno com a inclusão e acessibilidade, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência em Campinas”, afirma Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Na capacitação os funcionários viram temas relevantes para um atendimento adequado e inclusivo, como técnicas de comunicação efetiva com pessoas com deficiência auditiva, estratégias para auxiliar as pessoas com deficiência visual durante o deslocamento e orientações específicas para o uso adequado do elevador nas vans adaptadas.

“Por meio desses esforços conjuntos é possível proporcionar um transporte inclusivo, digno e eficiente para todos os cidadãos”, diz Regina Danielli Araujo Guimarães, diretora do Departamento de Gestão da Política dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte