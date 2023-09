ACIA, Sebrae e Prefeitura de Araras (SP) oferecem ônibus gratuito para o público que vai à Feira do Empreendedor

Evento acontece no dia entre 16 e 19 de outubro, no São Paulo Expo

ARTHUR FERRARI

A ACIA (Associação Comercial, Industrial e Agrícola) de Araras, o Sebrae e Prefeitura de Araras, no interior de São Paulo, anunciaram que o público que vai à Feira do Empreendedor poderá contar com um ônibus gratuito que irá ao evento.

De acordo com a prefeitura, a feira, que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro no São Paulo Expo, pretende estimular o desenvolvimento de novos negócios no Brasil e no mundo.

O veículo sairá da frente da ACIA na terça-feira (17), mas as vagas são limitadas, conforme ordem de inscrição.

Inscrições podem ser feitas através do link “https://www.jornalacia.com.br/post/empreendedorismo”.

Feira do Empreendedor

Desde 2012, o evento acontece anualmente e é referência para quem deseja abrir ou acelerar um negócio. Nela, os visitantes conhecem produtos e serviços inovadores e participam de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade e transformação digital, entre outros.

Este ano, a Feira acontece de 16 a 19 de outubro, das 10h às 20h no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo (capital).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte