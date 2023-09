VÍDEO: Falha elétrica na Linha 9-Esmeralda acumula passageiros nas plataformas nesta segunda (18)

Problema ocorreu entre estações João Dias e Socorro; Operação PAESE foi acionada

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, a linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos opera com velocidade reduzida entre as estações João Dias e Socorro.

Houve uma falha no sistema de alimentação elétrica no trecho, e por conta disso os coletivos circulam em via única.

Os ônibus da Operação PAESE foram acionados para auxiliar no atendimento ao público entre as estações Granja Julieta e Jurubatuba.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte