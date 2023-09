Ônibus do transporte coletivo de Guaxupé (MG) fica destruído após pegar fogo, na tarde desta segunda-feira (18)

Passageiros conseguiram descer do veículo antes que chamas se espalhassem

MICHELLE SOUZA

Um ônibus do transporte coletivo ficou destruído após pegar fogo, na tarde desta segunda-feira (18), no bairro Vila Campanha, em Guaxupé (MG). Motorista e passageiros desceram rapidamente do veículo antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido.

Testemunhas disseram que o fogo teria começado no motor do ônibus. Os bombeiros foram acionados e fogo foi controlado com a ajuda de caminhões-pipa da prefeitura e de uma empresa de Guaxupé. O fogo também atingiu focos na rua e lotes vagos nas proximidades.

A Guarda Municipal e a Divisão Municipal de Trânsito da cidade estiveram no local do incêndio para ajudar no trânsito e isolar a área.



Vários fios se partiram e ficaram caídos sob o local, resultando na falta de energia na região. De acordo com a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), 52 clientes foram afetados.

A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.

O Diário do Transporte está em contato com a empresa responsável pelo ônibus, para apurar mais detalhes sobre o incêndio.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte