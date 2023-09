Motorista de ônibus morre após ser atropelado pelo próprio veículo enquanto fazia um reparo na BR-230, em Rurópolis (PA)

Acidente foi registrado na tarde deste domingo (17)

MICHELLE SOUZA

Colaborou Arthur Ferrari

O motorista de ônibus que não teve a identidade revelada era funcionário da viação Ouro e Prata. Ele morreu após o veículo passar por cima dele enquanto fazia um reparo na parte debaixo do coletivo. O acidente foi no Km 82 da BR-230, em Rurópolis, sudoeste do Pará, no final da tarde de domingo (17).

Testemunhas contaram que o motorista teria escutado um barulho enquanto dirigia, e resolveu parar para verificar o que estaria ocasionando a falha mecânica. Ele teria esquecido de acionar o freio de mão antes de descer do veículo, quando estava debaixo, o ônibus acabou descendo e passando por cima dele. O motorista morreu na hora.

O Diário do transporte entrou em contato com a empresa responsável pelo ônibus que nos encaminhou uma nota, veja na íntegra:

A Viação Ouro e Prata lamenta o ocorrido e está prestando toda assistência à família do colaborador, enquanto as causas serão apuradas nas esferas legais competentes. Em seus 84 anos de atuação a empresa dedica atenção e apoio aos seus colaboradores, assim como a seus familiares, seguindo um padrão de respeito e responsabilidade social com suas equipes e clientes. Porto Alegre, 18/09/23

Michelle Souza, para o Diário do Transporte