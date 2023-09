Marcopolo representa a indústria brasileira de ônibus na Busworld Europe 2023, que acontece entre 7 e 12 de outubro na Bélgica

Empresa contará com estande de 500 m² onde apresentará o Marcopolo G8 e um modelo movido a célula de Hidrogênio

ARTHUR FERRARI

A Marcopolo, principal desenvolvedora de soluções de mobilidade do Brasil e posicionada entre as maiores do mundo, fortalece a presença no mercado internacional com participação na Busworld Europe, um dos mais importantes eventos da indústria do ônibus do planeta. Realizado entre os dias 7 e 12 de outubro, em Bruxelas, na Bélgica, o evento reúne fabricantes, fornecedores, operadores de transportes e de serviços.

Em um estande de 500 m², a marca que já atua em grande parte do mercado global, vai expor dois grandes projetos: o Marcopolo G8, nova geração de ônibus rodoviários da companhia, e um modelo movido a célula de Hidrogênio. A estratégia é destacar os avanços da companhia no segmento de mobilidade e apresentar diferenciais, como a união do reconhecido design brasileiro e a tecnologia global, e o elevado padrão de qualidade e sofisticação dos produtos, resultado da expertise adquirida nas operações em países como África do Sul, Argentina, Austrália, China, Colômbia e México, além do Brasil.

“Estar presente na Busworld Europe é fundamental, pois, ao mesmo tempo, podemos apresentar o que desenvolvemos de mais avançado em soluções de mobilidade para o transporte de passageiros, e estreitar o relacionamento com nossos clientes e parceiros do mundo todo e que, tradicionalmente, visitam a feira”, comenta André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Além da expertise mercadológica adquirida ao longo de 74 anos de atuação – sendo mais de 60 anos com presença no mercado internacional, com atuação em mais de cem países – a Marcopolo investe de forma contínua em inovação, tecnologia, otimização da gestão fabril e de engenharia em todas as plantas. Com isso, a empresa se tornou muito mais ágil e eficiente, capaz de desenvolver e produzir modelos de ônibus rodoviários e urbanos para quaisquer demandas.

A estratégia é reforçada pelos números da companhia que, no primeiro semestre de 2023, registrou receita líquida consolidada de R$ 3 bilhões, crescimento de 43,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, R$ 378,4 milhões vieram das exportações a partir do Brasil e R$ 770,3 milhões das operações internacionais da companhia. Além disso, nos primeiros seis meses de 2023, foram faturadas 1.105 unidades no exterior, crescimento de 16,1% em comparação com o ano anterior, concretizando a força mundial da marca.

Inovações para o público

Para reforçar conceitos como o elevado padrão de qualidade e sofisticação, além do compromisso com o futuro da mobilidade, a companhia vai apresentar pela primeira vez na Europa um modelo rodoviário Double Decker Marcopolo Geração 8, um dos sucessos de vendas em 2022, no Brasil e no exterior, com mais de mil unidades comercializadas em dois anos de lançamento.

Outro destaque é o veículo movido a célula de hidrogênio, desenvolvido a partir da carroceria do ônibus modelo Audace 1050, produzida na unidade da China. A Sinosynergy fornece a parte central da tecnologia de células de combustível, incluindo as membranas e o acionamento Fuel Cell. Já a Allenbus é responsável pelo chassi de célula de combustível do veículo.

“A demanda por veículos sustentáveis e movidos a combustíveis renováveis já é uma realidade nos principais mercados do mundo. Conduzimos projetos de desenvolvimento de veículos movidos a célula de hidrogênio em diferentes países do mundo, com solução desenvolvida no Brasil, além de modelos produzidos com parceiros asiáticos e na Austrália, além de fornecermos mais de 700 modelos híbridos e elétricos, com chassis de parceiros, que estão em operação em países como México, Costa Rica, Colômbia, Austrália, China, Chile e Argentina”, pontua Armaganijan.

O portifólio da Marcopolo conta ainda com os modelos urbanos, micro-ônibus, veículos da marca Volare e rodoviários, além das soluções em eletromobilidade, como o ônibus 100% elétrico Attivi Integral, com chassi próprio e que já participa de um programa de demonstrações em cidades brasileiras como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Angra dos Reis, entre outras, além dos modelos híbridos.

Player global em soluções de transporte

A Marcopolo tem ampliado os seus negócios em todo o mundo e, por intermédio de parcerias, inovação e tecnologia, tem como objetivo oferecer soluções em mobilidade que podem ser aplicadas nos diversos mercados. Neste contexto, a Marcopolo tem como diferenciais a alta capacidade produtiva, flexibilidade e a customização de produtos, de acordo com a necessidade dos clientes e dos mercados onde atua. “Essa estratégia é destacada pelo nosso posicionamento de aproximação de pessoas, por meio de soluções de mobilidade que garantam segurança, conforto e acesso à inovação e tecnologia”, enfatiza o CEO da companhia.

Na América do Sul, a empresa é líder no segmento e conta com operação na Colômbia, na Grande Bogotá, com a Superpolo, joint-venture com o Grupo Fanalca, onde é responsável pelo fornecimento de veículos para a renovação de frota do sistema BRT Transmilenio. No último ano, foram produzidas 1.031 na região. Na Argentina, a fábrica da Metalsur, na Província de Santa Fé, produziu 642 unidades em 2022, entre urbanos e rodoviários.

Na América do Norte, a companhia tem fábrica em Monterrey, no México, desde 2000, onde são produzidos veículos pequenos, ônibus urbanos convencionais e rodoviários de curto, médio e longo alcance. Este ano, a fabricante apresentou, em parceria com a Model 1, dois modelos de micro-ônibus para o segmento de fretamento norte-americano, os Grand Executive e Grand Shuttle. São os primeiros veículos desse porte e são produzidos na unidade de Monterrey.

Na Austrália, a Marcopolo é detentora da marca Volgren, líder da fabricação de ônibus completos para atendimento do mercado da Oceania e responsável pelo fornecimento de aproximadamente 60% dos ônibus que rodam no país. Sediada em Melbourne, com três fábricas na Austrália, a Volgren produziu 325 unidades em 2022, com crescimento de 18,2% em relação a 2021, quando produziu 275 unidades.

Na China, a Marcopolo está presente desde 2001. Inicialmente, por intermédio de um contrato de transferência de tecnologia para produção local de carrocerias de ônibus e, desde 2005, com a abertura de um escritório para desenvolvimento de novos fornecedores e global sourcing e a produção de peças, componentes e carrocerias de ônibus desmontadas, bem como a produção de ônibus em PKD para a exportação para diferentes países da Ásia, África e Oceania.

Já a África do Sul é considerada pela companhia um mercado tradicional, onde a presença é reforçada por meio da empresa MASA. Ao comparar o primeiro semestre de 2023 com o mesmo período do ano passado, a operação ampliou em 76,7% o número de unidades registradas na receita líquida, chegando em 159 ônibus.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte