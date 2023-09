Estação Capão Redondo fica sem uma escada rolante para manutenção por 30 dias a partir desta segunda (18)

De acordo com a ViaMobilidade, para evitar transtornos, foram adotadas estratégias de fluxo

ADAMO BAZANI

Uma das escadas rolantes da estação Capão Redondo, da linha 5-Lilás de metrô, no extremo Sul da cidade de São Paulo, fica por cerca de 30 dias sem funcionar a partir desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, para manutenção.

Por meio de nota, a ViaMobilidade, concessionária da linha 5, diz que vai adotar estratégias de fluxo para evitar transtornos. Ainda de acordo com a empresa, a plataforma que recebe passageiros por esta escada tem ainda mais duas escadas rolantes e um elevado disponíveis em operação.

A manutenção consiste na troca do quadro de comando e controle de componentes eletromecânicos, serão modernizados equipamentos como guias, polias e engrenagens, o que vai garantir um funcionamento ainda mais eficaz para os passageiros, segundo a ViaMobilidade.

