Divinópolis (MG) marca licitação do transporte coletivo para o próximo mês de outubro

Concorrência será realizada no dia 20 do mês que vem, e será definida pela menor média das tarifas (em dinheiro e no cartão); prefeitura decidiu sustar o contrato com o Consórcio Transoeste, atual concessionário do sistema

ALEXANDRE PELEGI

Divinópolis, cidade do interior de Minas Gerais com mais de 230 mil habitantes realizará a licitação do transporte coletivo no dia de outubro de 2023.

O anúncio da concorrência pública foi publicado na edição do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 18 de setembro.

A seleção da futura concessionária será pelo critério do menor preço da média entre as tarifas (em dinheiro e com cartão).

Os valores máximos definidos pelo edital são:

Tarifa para pagamento em dinheiro no ato do embarque = R$ 4,15

Tarifa para uso do cartão de bilhetagem eletrônica = R$ 3,65

A frota mínima prevista para o operação dos serviços é de 124 veículos, além dos ônibus para reserva no total de 11 veículos, o que totaliza 135 veículos.

Os veículos deverão respeitar tempo de fabricação máximo de 12 anos.

A futura concessionária deverá apresentar frota com idade média aritmética simples dos anos de modelo do chassi/fabricação dos veículos não superior a seis anos.

A data inicial das atividades será no máximo 60 dias ou conforme Plano de Mobilização apresentado pela empresa.

Como fonte de receita alternativa, a futura operadora poderá fazer a exploração comercial nos espaços públicos dos pontos de ônibus, bem como de espaços nos veículos da frota, para publicidade e propaganda.

DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Divinópolis aprovou no dia 31 de agosto de 2023, relatório que propôs o fim do contrato do Transporte Coletivo assinado com o Consórcio Transoeste.

Após a decisão, a Comissão de Administração da Câmara se reuniu com o prefeito Gleidson Azevedo para discutir os rumos de contratação de uma nova empresa para assumir os serviços dos ônibus municipais.

De acordo com o Presidente da Comissão, vereador Roger Viegas, “todo o processo e estudo da recomendação da suspensão do contrato foi feito com base na análise dos serviços prestados pelo Consórcio Transoeste, sem nenhuma perseguição”.

De acordo com os vereadores, o Ministério Público do Tribunal de Contas de Minas Gerais (MPC) apresentou representação para interromper o contrato firmado com o Consórcio devido à Concorrência Pública 002/2012.

Os vereadores aprovaram por unanimidade não só relatório da Comissão de Administração, bem como a representação do MPC.

Para sustar o contrato com o Consórcio Transoeste a prefeitura tem prazo de 60 dias, período em que deverá apresentar novo processo licitatório, o que ocorreu nesta segunda-feira (18).

Após o encontro com os vereadores, o prefeito Gleidson Azevedo afirmou que o primeiro passo foi dado com a votação da Câmara e agora o segundo passo é alinhar para poder construir a nova licitação para substituir o consórcio atual. “A terceira etapa será realizar um estudo para fazer a nova modelagem do transporte que depois será licitada a concessão”, informou.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes