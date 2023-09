CPTM realiza ação em prol do Setembro Amarelo nesta quarta-feira (20)

Iniciativa recebe passageiros em três horários diferentes em oito estações

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, a CPTM realiza uma ação em prol do Setembro Amarelo nas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, com o intuito de conscientizar o público sobre importância da prevenção do suicídio.

Nas estações Luz, Mauá, Tamanduateí, Guaianases, Dom Bosco, Estudantes, São Miguel Paulista e Guarulhos-Cecap serão realizadas medições de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e glicemia capilar em pessoas com histórico de diabetes na família ou pessoas diabéticas (limitados a 100 por estação).

A iniciativa acontece em três horários, das 09h às 12h, depois das 13h às 16h e por fim das 19h às 22h.

Serviço

Ação Setembro Amarelo

Locais: São Miguel Paulista (Linha 12-Safira), Guaianases, Dom Bosco, Estudantes (Linha 11-Coral), Mauá, Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade) e Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral)

Data: quarta-feira (20/09), das 09h às 12h, 13h às 16h e 19h às 22h

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte