Campinas (SP) desvia quinze linhas do transporte coletivo para obras na região central a partir desta segunda (18)

Trecho da pista externa da avenida Anchieta está totalmente interditado desde as 8h30 de hoje; desvios seguem até 17h do dia 2 de outubro

ALEXANDRE PELEGI

Uma obra da Secretaria de Serviços Públicos interdita desde a manhã desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, um trecho da pista externa (lado direito) da avenida Anchieta, na região central de Campinas (SP).

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas informa que a interdição deve se estender até às 17h do dia 2 de outubro, de forma ininterrupta.

A pista externa da Anchieta está fechada no trecho que abrange as vias Major Solon e Dona Libânia para trabalhos que antecedem a nova pavimentação.

Os motoristas deverão acessar as vias Major Solon, José Vilagelin Júnior e Santa Cruz, seguindo até o entroncamento com a avenida Orosimbo Maia.

Como decorrência da interdição, quinze linhas do transporte público coletivo, que circulam no corredor externo, desviarão para a pista interna ao longo do período de duração do bloqueio: 310, 313, 316, 317, 318, 330, 331, 332, 333, 345, 348, 351, 357, 359 e 371.

Não haverá alteração significativa no itinerário.

A partir da altura da rua Dr. Guilherme da Silva, os ônibus desviarão para a pista interna da Anchieta. O ponto de parada da pista externa será temporariamente desativado.

Agentes da Mobilidade Urbana vão sinalizar o local e orientar condutores e usuários do transporte público. Para evitar lentidões, a Emdec orienta que os motoristas evitem a circulação no trecho durante o período do bloqueio.

Alexandre Pelegi, equipe Diário do Transporte