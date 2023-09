“Busão Social” chega nesta segunda-feira (18) ao bairro Monte Hebron, em Uberlândia (MG)

Serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social segue com atendimentos das 8h30 às 13h até sexta-feira (22)

MICHELLE SOUZA

O Busão Social, ônibus que percorre a cidade de Uberlândia (MG) para orientar a população sobre inserção em serviços, programas, projetos, benefícios e ainda encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas, chegou ao bairro Monte Herbron nesta segunda-feira (18) e fica até sexta (22), estacionado na Rua Aurélio Antônio de Lima, 101, próximo ao Centro Evangélico de Integração e Aprendizado Professor Luizmar Antônio dos Santos.

Vários serviços estão sendo oferecidos, como cadastramento e recadastramento do CadÚnico, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter Benefício de Prestação Continuada (BPC), Carteirinha do Idoso Interestadual e isenções para o Registro Geral (RG) e da tarifa de água e esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).

O ônibus foi todo adaptado às diversas necessidades, para oferecer comodidade e mais dignidade à população, inclusive com elevador que permite que deficientes físicos acessem o interior do veículo. O equipamento conta ainda com toldos, cadeiras, mesas e recebeu plotagens que conferem um aspecto acolhedor e diferenciado.

Serviço:

Busão Social

De 18 a 22 de setembro de 2023

Atendimentos das 8h30 às 13h na Rua Aurélio Antônio de Lima, 101 – próximo ao Centro Evangélico de Integração e Aprendizado Professor Luizmar Antônio dos Santos.

