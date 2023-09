Ato de vandalismo provoca falha temporária na Estação da Luz na manhã desta segunda (18)

Indivíduos tentaram furtos cabos e Serviço 710 teve trens rodando com velocidade reduzida

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, usuários realizaram um ato de vandalismo em linha da CPTM ao tentar furtar cabos. Dessa forma, houve uma falha pontual de sinalização na região da Estação da Luz, sentido estação Palmeiras-Barra Funda.

A tentativa de furto fez com que os trens do Serviço 710 operassem temporariamente com velocidade reduzida no trecho citado.

Por conta dessa situação, os trens que seguem para Rio Grande da Serra realizam parada para desembarque e embarque na plataforma 7. Normalmente isso ocorreria na plataforma 6, da estação Palmeiras-Barra Funda.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte