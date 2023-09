VÍDEO: Queda de ônibus fretado em Parelheiros, zona Sul de São Paulo, provoca morte e deixa ao menos 32 feridos na tarde deste domingo (17)

Causas do acidente serão são apuradas pela polícia civil

ADAMO BAZANI

Colaborou Michelle Souza

Uma pessoa morreu e 32 ficaram feridas por volta de 15h00 deste domingo, 17 de setembro de 2023, por causa da queda de um ônibus de fretamento em um barranco na Estrada do Jaceguava, próximo ao número 100, em Parelheiros, no extremo Sul da capital paulista.

Pelo menos 12 viaturas dos Bombeiros foram enviadas para o local.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi acionado para atender aos feridos mais graves.

A morte de um dos ocupantes do ônibus que voltava de um evento religioso, foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) no início da noite de hoje. A identidade da vítima não foi divulgada.

As causas do acidente vão ser apuradas.

Procurada pelo Diário do Transporte, a empresa responsável pelo ônibus disse que está prestando suporte às vítimas e familiares.

Veja nota da Empresa Kuba Transportes Gerais LTDA na íntegra:

A empresa, em conjunto com as autoridades apura e colaborara na busca das causas do acidente e, se solidariza com a dor das vítimas e suas famílias e, lhes dará suporte na recuperação, mesmo antes de se apurar de quem é a culpa no acidente e sim por questão humanitária.

Os colaboradores recebem treinamentos técnicos e humanos com regular frequência e, sua frota é rigorosamente e periodicamente revisada.

Mantemo-nos à disposição.

