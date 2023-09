Transporte coletivo vai ter passe livre no primeiro domingo de outubro, em Caxias do Sul (RS)

Isenção da tarifa acontece no dia das eleições para o Conselho Tutelar. Esta será a última gratuidade de 2023

MICHELLE SOUZA

A SMTTM (Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade) anunciou que vai ter passe livre no transporte coletivo em Caxias do Sul no primeiro domingo de outubro (1), dia das eleições para o Conselho Tutelar.

O decreto que estabelece a gratuidade foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira 15 de setembro de 2023, atendendo ao previsto na lei municipal nº 8.603, de 25 de janeiro de 2021, que regulamenta a isenção do pagamento da tarifa do transporte coletivo (Passe Livre) e estabelece o limite de três dias anuais para o benefício, com prioridade a datas comemorativas e de interesse público.

Esta vai ser a última gratuidade de 2023. As outras isenções haviam acontecido durante a Festa das Colheitas e no Dia do Trabalhador.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte