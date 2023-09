SPTrans desvia duas linhas na região da Mooca nesta segunda (18)

Alterações ocorrem por conta de uma interferência viária na Rua Capitães Mores

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir das 7h desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, as linhas 172U/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mooca e 2101/41 Pça. Sílvio Romero – Term. Vl. Prudente terão os itinerários desviados temporariamente em razão de interferência viária na Rua Capitães Mores, entre as ruas do Oratório e da Mooca, na região da Mooca, Zona Leste de São Paulo. As alterações prosseguem até o término dos trabalhos.

Acompanhe os desvios:

172U/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mooca

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua do Oratório, Rua Pires de Campos, Rua da Mooca, prosseguindo normal.

2101/41 Pça. Silvio Romero – Term. Vl. Prudente

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua do Oratório, Rua Pires de Campos, Rua da Mooca, Rua Capitães Mores, prosseguindo normal.

Atenção

Veja os pontos que ficarão desatendidos e as opções para embarque/desembarque dos passageiros:

Pontos desatendidos/Opções

Rua do Oratório, 778/Rua do Oratório, 1219

Rua do Oratório, 638/Rua da Mooca, 3031

Rua Capitães, 293/Rua da Mooca, 3031