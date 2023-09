Sobradinho, no DF, ganha nova linha de ônibus da Piracicabana com duas viagens diárias a partir desta segunda (18)

Já circular entre Sobradinho e Sobradinho II e a Vila Rabelo passa a ter novo itinerário

ADAMO BAZANI

A partir desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, a região de Sobradinho, no Distrito Federal, passa a contar com uma nova linha de ônibus operada pela Viação Piracicabana.

De acordo com a Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade), a linha circular 505.9, fará a rota entre Sobradinho e Sobradinho II, Buritizinho, Vila Rabelo e Grande Colorado.

Mas atenção: serão apenas duas partidas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, do Terminal de Sobradinho às 6h40 e às 16h35.

Também a partir desta segunda-feira (18), muda o itinerário da linha 062.9, que faz o trajeto circular entre Sobradinho e Sobradinho II e a Vila Rabelo. Os ônibus passarão, na ida e na volta, pela Entrequadra 6/8. Atualmente, a ida é feita pela Entrequadra 6/8 e a volta, pela 6/4. Não haverá alteração nos horários de circulação da linha, segundo a Semob.

Esta linha também é operada pela Piracicabana.

Os dois serviços têm tarifa de R$ 2,70 cada.

A rota completa e os horários das linhas poderão ser acessados por meio do site DF no Ponto a partir do início da operação dos serviços.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes