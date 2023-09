Rua 15 de Novembro, em São José dos Campos (SP), sofre alteração viária a partir desta segunda-feira (18)

Mudança ocorre por conta da fase final das obras da ciclovia e ciclofaixa da GM

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, determinadas vias em São José dos Campos (SP) sofrerão alterações por conta das obras da ciclovia e ciclofaixa da GM.

A Rua 15 de Novembro terá mão única no sentido bairro; fora do período de obras, a via tem mão dupla entre a Rua Ambrósio Molina e a Avenida General Eugênio de Augusto de Melo.

Entre segunda (18) e sábado (23), operações de sinalização da Secretaria de Mobilidade Urbana serão implementadas para auxiliar o fluxo de veículos no local.

A ciclovia, que está em fase final de obras e terá mais oito quilômetros de extensão, irá ligar o viaduto do Vista Verde até a SP-62, no distrito de Eugênio de Melo.

