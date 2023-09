Ônibus de turismo cai em vão de viaduto e deixa mais de 30 feridos em Campinas (SP) na madrugada deste domingo (17)

Motorista perdeu o controle e o ônibus invadiu canteiro central, atingiu uma placa de sinalização e em seguida caiu no vão de um viaduto

MICHELLE SOUZA

O acidente foi na madrugada deste domingo (17) em Campinas (SP). Um ônibus de turismo caiu no vão de um viaduto quando trafegava pela Rodovia SP-340. O motorista contou que perdeu o controle e o ônibus acabou invadindo o canteiro central. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo atingiu uma placa de sinalização e, em seguida, acabou caindo no vão do viaduto. O acidente aconteceu por volta das 3h, quando o ônibus transitava no sentido Campinas a Jaguariúna (SP).

Os passageiros feridos foram levados para hospitais da região, e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

O Diário do Transporte está tentando contato com a empresa responsável pelo ônibus para atualizar as informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte