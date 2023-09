Mês de agosto tem redução de 15,8% em mortes no trânsito, aponta Detran-SP

Entre os oito primeiros meses de 2022 e 2023 as estatísticas do Infosiga SP também indicam queda de 7,7% nos óbitos em sinistros no comparativo do acumulado

MICHELLE SOUZA

De acordo com novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e coordenado pelo Detran-SP, o estado de São Paulo apresentou queda de 15,8% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre agosto de 2023, quando ocorreram 433 óbitos, com o mesmo mês do ano passado, que teve 514 ocorrências do tipo.

A queda de óbitos no trânsito no Estado também é evidenciada pela comparação entre os oito primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano. Foram 3.573 ocorrências de janeiro a agosto de 2022, contra 3.298 de janeiro a agosto de 2023 uma redução de 7,7% neste ano.

A redução de ocorrências fatais entre todos os modais analisados: pedestres, automóveis, bicicletas e motocicletas também é destaque entre os números do Infosiga. A maior redução foi nos óbitos envolvendo pedestres, que caíram 8,1% no comparativo dos oito primeiros meses de 2022 para 2023, de 828 para 761 casos. As mortes em sinistros com ocupantes de automóveis tiveram queda de 7,5% no mesmo período, de 830 para 768 ocorrências.

Os óbitos envolvendo ciclistas caíram 5,4% no comparativo dos oito primeiros meses de 2022 e 2023 (de 242 para 229, respectivamente). E as mortes de ocupantes de motocicletas registraram uma redução de 4,1% neste período, de 1.402 para 1.345 casos.

Com relação aos acidentes com vítimas não fatais, o Estado de São Paulo registrou um aumento de 5,6% no comparativo entre agosto de 2022 e 2023. Foram 15.801 ocorrências naquele mês em 2022, contra 16.692 no mês passado. No acumulado entre janeiro e agosto, foram 116.767 sinistros sem vítimas fatais em 2022, contra 127.038 ocorrências do tipo no mesmo período de 2023, o que representa um aumento de 8,8% no acumulado deste ano.

O número de óbitos no trânsito, em São Paulo, foi registrada queda de 4% no comparativo entre os oito primeiros meses de 2022 e 2023, de 577 para 556 ocorrências. Entre os modais, destaca-se na capital a redução de 7% na mortes envolvendo ocupantes de motocicletas, que caíram de 259 ocorrências entre janeiro e agosto de 2022 para 240 no mesmo período deste ano.

Nesta semana foi apresentado pelo Detran um pacote de melhorias de segurança viária, com o objetivo de proporcionar à população um deslocamento mais seguro, além de conscientizá-la a agir com mais segurança enquanto condutor, pedestre ou passageiro. Entre as medidas estão: Reativação do Observatório Estadual do Trânsito e ampliação do Infosiga, Acordo entre Detran-SP e Fundación Mapfre, nova campanha educativa e ações educativas para a Semana Nacional de Trânsito, além da ampliação do programa Respeito à Vida.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte