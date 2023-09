Mais de mil cobertores para instituições de Botucatu (SP) e região são doados por colaboradores do Grupo Caio

A ação é realizada há mais de 13 anos por iniciativa do Serviço Social, gerido pelo Departamento de Gente & Gestão do Grupo

MICHELLE SOUZA

Parte da cultura difundida no Grupo Caio é praticar a solidariedade e por isso, colaboradores e gestores se uniram, por mais um ano, em prol da Ação do Bem 2023, que teve os esforços voltados para superar a meta de 800 cobertores arrecadados em edições anteriores da campanha.

Foram arrecadadas 1035 unidades. Os cobertores foram doados para instituições de apoio social sediadas em várias cidades como Botucatu, Areiópolis, Itatinga, Pardinho e São Manuel. A entrega dos cobertores foi realizada nos meses de julho e agosto, priorizando famílias de baixa renda, que vivem nas zonas rural e urbana dessas localidades. Para que as peças chegassem a quem realmente precisa, foi feito um levantamento para selecionar instituições confiáveis e que prestam apoio à população carente, dentre elas o Fundo Social de Botucatu, Asilos de Itatinga e São Manuel, Assistência Social de Pardinho e Areiópolis. Colaboradores do Grupo e de empresas terceirizadas que se cadastraram no Serviço Social, também foram beneficiados com a doação.



Michelle Souza, para o Diário do Transporte