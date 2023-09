Linha 11 não opera neste domingo (17) em um trecho e linha 7 não tem parada em Piqueri

No caso da linha 11-Rubi, ônibus PAESE atendem passageiros

ADAMO BAZANI

Durante todo este domingo, 17 de setembro de 2023, os trens da linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não circulam entre estações Poá, Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba para realização de obras de melhorias na via permanente e rede aérea. Ônibus do Sistema PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) atendem os passageiros nestas quatro estações.

Foram solicitados 35 ônibus e as paradas são nos seguintes endereços:

Poá: Av. Pref. Jorge Francisco Correa Allen, S/N, com Avenida Brasil

Calmon Viana: Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro

Suzano: R. Prudente de Morais, 473 – Vila Amorim

Jundiapeba: Rua Dona Áurea Martins dos Anjos

A CPTM informa que o passageiro pode acessar o sistema PAESE gratuitamente, mas para que seja possível retornar ao sistema é preciso pegar uma senha nas estações após o desembarque do trem e antes da saída da estação. O comprovante será utilizado na entrada das estações para a garantia do novo acesso ao sistema.

Tanto na Estação Jundiapeba quanto em Calmon Viana é obrigatória a apresentação de um ticket que será disponibilizado dentro desses locais, ou seja: o passageiro que chega de trem e quer permanecer na Linha 11-Coral recebe o ticket ainda na estação, e quem chega nas estações por outros meios precisa pagar a passagem, entrar, retirar o ticket e sair novamente.

LINHA 7:

Na Linha 7-Rubi, os trens não param neste domingo (17) na Estação Piqueri, sentido Jundiaí, para readequação de um Aparelho de Mudança de Via (AMV) nas proximidades da estação. Quem estiver no trem sentido Jundiaí e quiser parar na estação Piqueri, precisa seguir até a estação Pirituba e retornar. Para quem embarca nesta estação e quer seguir viagem com destino a Jundiaí, deve embarcar na plataforma oposta no sentido Rio Grande da Serra, desembarcar em Lapa e retornar.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes