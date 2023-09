Transporte coletivo de Vitória da Conquista (BA) começa a implantar novo sistema de bilhetagem eletrônica a partir deste sábado (16)

Processo de substituição de validadores vai até o dia 24, e transição garante recarga PIX e biometria facial em todos os cartões do sistema

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Vitória da Conquista (BA) começa neste sábado, 16 de setembro de 2023, a desativar o antigo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo.

A partir de hoje, cerca de 70 veículos já circularão somente com o novo sistema, implantado pela Transdata, concluindo gradualmente a substituição no decorrer da semana.

Com a transição, os usuário do Cartão BEM (Bilhete Eletrônico Municipal), utilizado para o pagamento das tarifas de transporte público, terão recarga on-line, pagamento via PIX e biometria facial.

A novidade começou a valer desde 17 de agosto de 2023, implementada pela Atuv (Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista).

De acordo com a prefeitura da cidade do interior da Bahia, os usuários de cartões Bem Simples e Escolar deverão procurar uma agência para transferir os créditos do cartão antigo para o novo.

A ATUV Centro, localizada na Travessa Dois de Julho, seguirá com o atendimento estendido até o final de setembro, para atendimento daqueles que ainda não fizeram os cartões novos.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes