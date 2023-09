Rondonópolis (MT) terá linha de ônibus a partir de segunda (18) para atender alunos de universidade

Coletivo sairá do Terminal de Integração, na antiga rodoviária, a partir das 6h, com destino à Unemat

ALEXANDRE PELEGI

A Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) de Rondonópolis (MT) disponibilizar a partir desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, uma linha de ônibus para atender aos alunos da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat.

A informação foi confirmada pelo assessor jurídico e responsável pela AMTC, Messias Ferreira Alves, que informou que a empresa vai disponibilizar uma linha do transporte público saindo do Terminal de Integração localizado na antiga rodoviária, ao lado do ‘Ganha Tempo’, a partir das 6h para levar os alunos até as instalações da universidade.

“No local um fiscal da autarquia estará disponível para fazer o respectivo direcionamento e fornecer as orientações necessárias aos acadêmicos no que se refere ao ônibus da linha que os atenderá no transporte até a Unemat”, informa a autarquia.

Messias Alves explicou ainda que a linha escolar vai sair exclusivamente do Terminal de Integração a partir das 6h30, até as 8h; e depois retorna a partir das 11h trazendo os alunos de volta ao centro da cidade.

Como não tem aulas na universidade no período vespertino, o transporte coletivo escolar volta circular a partir das 18h até as 19h30, levando os alunos do Terminal de Integração até a unidade escolar, e retorna ao centro da cidade a partir das 21h até as 22h, com o retorno dos acadêmicos às suas casas.

Segundo o responsável pelo Transporte Público Coletivo, mais estudos, já estão em andamento, no sentido de eventualmente buscar alternativas de mais linhas para atender os alunos da Unemat.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes