Prefeito de Cuiabá (MT) diz que BRT é retrocesso e estuda implantar VLT apenas no município

Emanuel Pinheiro participou de Audiência Pública na Câmara Municipal para discutir a implantação do modal de ônibus rápidos em Cuiabá e Várzea Grande

ALEXANDRE PELEGI

O prefeito de Cuiabá (MT), Emanuel Pinheiro, voltou a se manifestar contra o projeto do Governo do Estado de implantar o BRT, sistema de ônibus rápidos, em Cuiabá e Várzea Grande.

Pinheiro afirmou em audiência pública na Câmara Municipal, realizada nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, que o deputado federal Emanuelzinho estuda a possibilidade de implantar o VLT apenas em Cuiabá, com o aval do Governo Federal.

Proposta pelo vereador Luis Claudio, a audiência teve como foco a implantação do modal BRT em Cuiabá e Várzea Grande.

O prefeito, que desde 2011 defende a implantação do VLT em Cuiabá, afirmou que a implementação do BRT representaria “um retrocesso para Cuiabá”.

“Não podemos deixar passar esta oportunidade de transformar o transporte coletivo e a mobilidade urbana da nossa capital. Temos que acabar com o complexo de inferioridade de Cuiabá. Temos que nivelar por cima os serviços públicos para a população. Cuiabá não nasceu para ser liderada, nasceu para liderar. Temos sede de progresso, de modernidade. Defender BRT é reviver o passado, fazer uma maquiagem no transporte”, afirmou.

O deputado federal Emanuelzinho disse que a introdução do BRT está afetando negativamente Várzea Grande, devido à falta de planejamento adequado. “Isso é algo que não podemos aceitar em Cuiabá, e eu gostaria que Várzea Grande também não enfrentasse esse problema. Estou empenhado em lutar para evitar que isso aconteça. Estamos estudando essa questão com o aval do governo federal e do governo estadual, buscando uma alternativa mais moderna e bem planejada para Cuiabá”.

O deputado demonstrou apreensão diante da possibilidade de venda dos vagões do VLT para o Governo da Bahia, e conclamou ao Governo do Estado que não realize essa transação, já pensando na possível utilização das composições na capital.

Uma negociação envolvendo os governos estaduais de Mato Grosso e da Bahia pode levar à aquisição de todos os trens por parte da secretária de Desenvolvimento Urbano.

As negociações entre os dois governos estão sendo coordenadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em busca de uma solução de consenso sobre o destino dos vagões do VLT de Cuiabá, cujo contrato foi rescindido. Foi criação um grupo de trabalho (GT) para o negócio, formado por representantes dos dois governos estaduais, além do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e do Tribunal de Contas do Mato Grosso (TCE-MT).

Os trens comprados para o VLT de Cuiabá em 2012, possuem vida útil de 30 anos, e têm capacidade de transportar mais de 160 mil pessoas por dia.

São ao todo 40 trens com 280 vagões, que custaram quase R$ 500 milhões.

Os veículos possuem vida útil de 30 anos e estão sob responsabilidade de um consórcio.

INTERRUPÇÃO

Como mostrou o Diário do Transporte no final de agosto deste ano, a Prefeitura de Cuiabá (MT) anunciou a interrupção das obras do BRT (Bus Rapid Transit) após a detecção de problemas no projeto feito pelo Governo do Estado de Mato Grosso para a execução dos serviços.

De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana rejeitaram o documento com o projeto por “falta de informações técnicas”.

Vale ressaltar que, qualquer obra que altere a estrutura da cidade de Cuiabá, segundo a legislação local, deve ter autorização prévia da prefeitura, que analisa e aprova o projeto antes que as intervenções comecem. Com a interrupção das obras do BRT, o cronograma do governo do estado é atrapalhado, pois a intenção era que os serviços acontecessem simultaneamente na capital e em Várzea Grande, onde as intervenções tiveram início em abril.

Ainda segundo Pinheiro, o Estado não forneceu dados suficientes para a análise dos técnicos da prefeitura, o que poderia trazer problemas para a execução das obras, como aconteceu em Várzea Grande.

O prefeito ainda destacou a falta de discussão sobre detalhes importantes, como o trajeto exato do BRT, citando a ausência de informações cruciais no projeto. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes