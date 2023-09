Mais 15 ônibus da nova frota começam a circular em Ribeirão Preto (SP) a partir de segunda (18)

Prefeitura da cidade fez o anúncio nesta sexta-feira (15)

MICHELLE SOUZA

Mais 15 novos ônibus serão incorporados à frota do transporte coletivo urbano de Ribeirão Preto. Eles começam a circular na segunda-feira dia 18 de setembro de 2023.

Os veículos vão atender as linhas 904 – Oeste 2, USP-HC, 902 – Norte, Sul 2 / 106 – D’Elboux, 810 – Redentor, Via Norte, 236 – São José, Adão do Carmo, 73 – Reserva Real e 79 – Macaúba (antiga Pau D’alho).

Os novos ônibus chegaram no final de julho, mas só começaram a operar no dia 28 de agosto, a previsão é que mais de 300 ônibus estejam nas ruas até metade de 2024. Todos são zero quilômetro e possuem ar-condicionado, entrada USB para carregar a bateria do celular, internet grátis, suspensão pneumática, câmeras de segurança e são mais silenciosos.

