Joinville (SC) terá Sistema de Mobilidade com aumento de viagens e ônibus com wi-fi, monitoramento com câmeras e ar-condicionado

Proposta da nova modelagem do transporte coletivo foi apresentada em Audiência Pública nessa sexta-feira (15)

ALEXANDRE PELEGI

O Sistema de Mobilidade de Joinville (Simob), em Santa Catarina, será dividido em quatro eixos: Mobilidade, Infraestrutura, Tecnologia e Transparência. Sua principal função será facilitar o deslocamento entre as diferentes regiões da cidade, com pontualidade, aumento na quantidade de viagens, e diferentes recursos tecnológicos.

Este é o princípio básico da proposta que a prefeitura da cidade catarinense pretende para o futuro transporte coletivo, que será licitado em breve.

O plano foi apresentado à população em Audiência Pública realizada na noite dessa sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Ao todo, 126 pessoas participaram presencialmente do evento, que teve transmissão ao vivo, pelo YouTube da Câmara.

Entre as melhorias o Simob prevê wi-fi, monitoramento com câmeras e ar-condicionado em todos os veículos, além de reforma completa dos terminais de ônibus e manutenção dos abrigos para passageiros.

A FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), responsável pelos estudos que formataram o modelo de transporte, apresentou os dados do estudo realizado para o Município.

MAIS VIAGENS

O estudo da FIPE estima que o Simob promoverá o aumento de 4,8 mil viagens por semana, com aumento na frota para 295 veículos.

A frota de ônibus deverá ter idade média de 5 anos e idade máxima de 10 anos, e todos os veículos serão providos de câmeras nas portas e câmera de ré.

Outra novidade é a possibilidade de 25 vans adaptadas e aplicativo para agendamento das viagens.

TERMINAIS

Já no eixo Infraestrutura, a proposta é manter todos os atuais terminais em funcionamento, com previsão de uma reforma total nas estruturas em um cronograma de 36 meses. Os abrigos de ônibus receberão manutenção periódica, a há previsão de se implantar 1,4 mil novos espaços.

TELEMETRIA

No eixo Tecnologia o novo modelo do transporte coletivo prevê um sistema integrado com geolocalização e telemetria. Serão pelo menos cinco câmeras dentro de cada ônibus para realizar o videomonitoramento.

A bilhetagem prevê biometria, QR-Code, integração sem necessariamente entrar no terminal, sistema antifraude e possibilidade de valor promocional.

CCO

O eixo Transparência prevê a criação de uma Central de Controle Operacional (CCO) com informações e imagens ao vivo, avaliação frequente da qualidade do serviço por meio de indicadores e um plano de prazos e metas para a mudança da matriz energética.

DOCUMENTOS

Todas as sugestões recebidas durante a Audiência Pública serão avaliadas por uma equipe técnica da Prefeitura, que analisará os apontamentos feitos pela população na Consulta Pública, disponível no site joinville.sc.gov.br.

No site da Prefeitura estão disponíveis os documentos relacionados ao tema, que podem ser lidos e analisados por toda a população interessada no assunto.

A Consulta Pública permanece aberta até a próxima quinta-feira, dia 21 de setembro.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes