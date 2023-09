Empresas de ônibus de Teresina (PI) terão de pagar multa por não colocar 100% da frota nas ruas no dias das eleições, reafirma TSE

Atuação do MP foi crucial para a condenação, e cada transportadora deverá pagar R$ 90 mil

ALEXANDRE PELEGI

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou recurso das empresas de ônibus de Teresina (PI) contra decisão da corte que as condenou a pagar multas por não manter 100% de suas frotas em funcionamento no dia das últimas eleições (2 de outubro de 2022).

Com a decisão, cada empresa deverá pagar R$ 90 mil.

A condenação decorreu de ação do MP Eleitoral que apresentou reclamação junto à corte.

De acordo com o MP, as empresas descumpriram decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Piauí, que determinou o funcionamento integral dos serviços de transporte durante o dia de votação.

Às vésperas da eleição, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) se manifestou publicamente pelo não cumprimento da determinação.

Na sequência, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí determinou ao Setut que cumprisse liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a adoção de todas as medidas junto às empresas associadas para que os serviços de ônibus operassem integralmente sob pena de crime de desobediência.

Expedida pelo ministro Luís Roberto Barroso, a medida determinou ao Poder Público que mantivesse o serviço de transporte coletivo em níveis normais, sem redução específica no domingo das eleições.

Com a negativa do Setut em cumprir a decisão do tribunal, o MP Eleitoral ajuizou imediatamente uma reclamação ao TRE e obteve decisão, em caráter de urgência, contra o sindicato e as empresas Transcol, Consórcio Theresina, Consórcio Urbanus, Consórcio Poty e Consórcio Sitt.

O sindicato, no entanto, não obedeceu.

A alegação das empresas de que não houve tempo hábil para cumprir a decisão foi rejeitada pelo TSE. “As circunstâncias da espécie evidenciam que o desatendimento da ordem não decorreu do lapso temporal concedido, mas sim da deliberada falta de planejamento das empresas em adotar o que ordinariamente se praticava em dias de votação eleitoral”, afirma trecho do acórdão do tribunal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes