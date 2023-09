Caxias do Sul (RS) terá transporte gratuito no dia 1º de outubro

Benefício do Passe Livre é concedido em três dias por ano; eleições do Conselho Tutelar motivaram escolha da data

ALEXANDRE PELEGI

Os passageiros dos ônibus municipais de Caxias do Sul (RS) terão passe livre no dia 1º de outubro de 2023.

A informação é da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).

A medida se dá em alusão às eleições para o Conselho Tutelar municipal, que será realizada no primeiro domingo de outubro.

Um decreto estabelecendo a gratuidade neste dia foi publicado no Diário Oficial do Município dessa sexta-feira (15).

Por lei municipal, a cidade gaúcha tem o limite de três dias anuais para o benefício do ônibus gratuito, com prioridade a datas comemorativas e de interesse público.

A gratuidade de outubro será a última de 2023.

As outras isenções haviam ocorrido durante a Festa das Colheitas e no Dia do Trabalhador.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes