Blumenau (SC) terá campanha para prevenir casos de acidentes de ônibus envolvendo pedestres, ciclistas e motociclistas

“Atenção: o motorista pode não estar vendo você” será lançada na segunda-feira (18) pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Blumenau (SC) lançará nesta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, a campanha “Atenção: o motorista pode não estar vendo você”.

Com foco educativo voltado ao transporte coletivo, o início da campanha será às 10h, no pátio do Terminal Água Verde.

Adesivos serão colados nos ônibus, alertando a localização de ponto-cego, locais na lataria do coletivo que não são visualizados pelo motorista devido ao tamanho do veículo.

A SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes) afirma que a ação visa prevenir os casos de acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas, ajudando a evitar colisões, lesões e mortes no trânsito. Outro objetivo é alertar os passageiros do transporte coletivo que circulam pelos terminais urbanos.

“O objetivo dessa campanha é puramente preventivo, afinal, é notório o crescimento acelerado da frota e do fluxo de veículos nas ruas. Diante disso percebemos a necessidade de trabalhar um comportamento seguro relacionado aos veículos do transporte coletivo e demais veículos pesados que trafegam nas vias de Blumenau“, explica o coordenador da Escola Pública de Trânsito (EPT), Marco Rebello.

Esta sinalização já é utilizada em diversos sistemas de transportes, como na capital paulista e Grande São Paulo e Rio de Janeiro.

Na Grande São Paulo, por exemplo, todos os ônibus municipais da capital paulista possuem a sinalização (é obrigatório), os ônibus e trólebus do Corredor ABD também têm (facultativo da empresa), os ônibus municipais de Diadema, assim como os ônibus municipais de Guarulhos, entre outros.

As viações também têm realizado treinamentos de trocas de papéis, com motoristas sentando em bicicletas e sentindo como é ter um ônibus “tirando uma fina”, mas também colocando ciclistas nos postos dos motoristas para mostrar que não é fácil guiar um gigante, cobrar passagem, dar informações, estar atento aos passageiros e, ainda, ter várias partes da lataria que se tornam “invisíveis” nos espelhos.

Os pontos-cegos em ônibus variam de acordo com os modelos, mas em geral, ficam nos seguintes locais:

– Da porta da frente até a porta traseira do ônibus, na parte de baixo (saia).

– Do lado oposto da janela do motorista

– Logo atrás do ônibus

– Na frente, na parte de baixo, perto dos retrovisores

– Entre a roda traseira e a porta traseira

Sempre que possível, pedestres, ciclistas e motociclistas devem evitar permanecer muito tempo nestes pontos.

O motorista de ônibus ou de caminhão deve zelar pela segurança dos menores, mas as ações em prol de um trânsito mais seguro é dever de todos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes