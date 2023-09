Acidente entre moto e ônibus deixa um rapaz morto em Manaus (AM) neste sábado (16)

Acidente aconteceu em um cruzamento no bairro Colônia Antônio Aleixo

MICHELLE SOUZA

Um motociclista morreu após um ônibus do transporte coletivo bater contra a moto em que ele pilotava no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (16).

Segundo a Polícia Militar do Amazonas, a colisão foi no cruzamento da Avenida Alberto Campanhia com a Rua São Francisco, motociclista e ônibus seguiam pela mesma via mas em sentidos opostos, quando o acidente aconteceu.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após fazer o teste do bafômetro e ter o resultado negativo, o motorista foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos.

