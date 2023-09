TEVX Higer expõe o ônibus elétrico rodoviário FE10BR durante sua passagem pela FEPRO 2023 neste sábado (16)

Veículo conta com dez metros de comprimento e capacidade para 41 passageiros

ARTHUR FERRARI

O ônibus elétrico rodoviário FE10BR da TEVX Higer desembarcou em Nova Friburgo para participar da FEPRO (Feira de Promoção), como uma das atrações do evento que vai movimentar a região serrana do Rio de Janeiro. O evento acontece até o dia 16 de setembro no Nova Friburgo Country Club

Com 10 metros de comprimento e capacidade para acomodar 41 passageiros confortavelmente, o FE10BR ficará exposto para visitação do público que poderá conhecer de perto o mesmo modelo já utilizado para o transporte da torcida na Copa do Mundo do Qatar e das autoridades na COP233.

“Hoje a tecnologia presente na FEPRO é mundialmente reconhecida como a mais avançada em termos de eletromobilidade e é essa tecnologia que a Higer traz para o Brasil. Os visitantes da FEPRO terão oportunidade de desfrutar uma experiência realmente inovadora”, explica Adriana Taqueti, gerente de vendas e marketing da TEVX Higer.

Além dos assentos confortáveis, reclináveis e ajustáveis lateralmente, o FE10BR conta com wi-fi, ar-condicionado ecológico de última geração, conectores USB para celulares, vidros com tratamento UV e cromoterapia. Traz opcionais exclusivos, como geladeira térmica, sistema de áudio e vídeo e porta USB para carregamento rápido.

A autonomia superior a 400 quilômetros, e recarga rápida de até 3 horas encantam os visitantes, porém são os inegáveis benefícios para o meio ambiente, como a emissão zero de poluição e ruído que conquistam as pessoas antenadas em tecnologia e sustentabilidade.

A FEPRO acontece no Nova Friburgo Country Club até o dia 16 setembro, além do FE10BR conta com programação cultural e muitos expositores locais.

Sobre TEVX HIGER – A operação no mercado brasileiro da HIGER BUS – líder mundial na fabricação de ônibus elétricos – está sob a responsabilidade do TEVX Motors Group (voltado para a oferta de soluções de mobilidade sustentável, com atuação na importação dos ônibus, na prestação de serviços de pós-venda, representação técnica das baterias CATL e a oferta de peças de reposição).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte