SuperVia terá viagens extras de volta para público do Rio de Janeiro durante partidas no Engenhão e Maracanã neste fim de semana

Trens terão itinerários para Japeri, Santa Cruz, Central do Brasil e Saracuruna

VINICIUS DE OLIVEIRA

A SuperVia, empresa que opera as linhas ferroviárias de transporte de passageiros no Rio de Janeiro, informou que neste final de semana a operação contará com coletivos extras para atender o público que irá aos jogos no Engenhão e Maracanã.

Neste sábado (16), trens adicionais estarão à disposição dos torcedores na volta da partida entre Vasco e Fluminense, com viagens para Japeri, Santa Cruz e uma no sentido Central do Brasil, todas saindo da estação Olímpica do Engenho de Dentro.

Já no domingo (17), viagens extras para Japeri, Santa Cruz e Saracuruna estarão disponíveis para o público de Flamengo x São Paulo, partindo da estação Maracanã.

Além disso, serviços de manutenções programadas estão agendados em alguns trechos do transporte ferroviário, confira:

Sábado (16/09)

Belford Roxo

Das 10h às 19h, serviços na rede aérea e na via férrea entre Mercadão de Madureira e Belford Roxo.

Santa Cruz

Das 9h às 18h, serviços na via férrea entre Benjamin do Monte e Paciência.

Domingo (17/09)

Santa Cruz

Das 9h às 18h, serviços na via férrea e na rede aérea entre Bangu e Campo Grande.

Japeri

Manutenção durante todo o domingo, nas vias aérea e férrea na extensão Japeri-Paracambi. Operação comercial até às 10h.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte