SPTrans altera os itinerários de 30 linhas de ônibus na Água Branca nesta sexta (15), em razão da partida entre Palmeiras e Goiás

Desvios começam a valer a partir das 17h30

ARTHUR FERARI

A SPTrans informou que a partir das 17h30 desta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, em razão da partida entre Palmeiras e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, 30 linhas de ônibus que circulam no entorno do Allianz Parque, na Av. Francisco Matarazzo, 1.705, na Água Branca, terão seus itinerários desviados.

Confira as mudanças:

A Av. Francisco Matarazzo poderá ser interditada, após a partida de futebol por 30 minutos, até a dispersão do público na saída.

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8000/1 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8549/10 Taipas – Pça. do Correio

8594/10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

8686/10 Mangalot – Lgo. do Paissandú

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

938C/10 COHAB Taipas – Term. Princ. Isabel

978J/10 Voith – Term. Princesa Isabel

N102/11 Term. Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw , Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Mário de Andrade. Av. Gal. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

129F/10 Conexão Petrônio Portela – Metrô Barra Funda

8055/51 Perus – Metrô Barra Funda

948A/10 Vl. Zatt – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: sem alteração.

8545/10 Penteado – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: normal até R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

938P/10 Jd. Tereza – Metrô Barra Funda

938V/10 Jd. Vista Alegre – Metrô Barra Funda

978T/10 Jd. Guarani – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

178A/10 Metrô Santana – Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, R. Pedro Machado, Av. Mário de Andrade, prosseguindo normal.

N206/11 Metrô Santana – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaa, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, prosseguindo normal.

809U/10 Cid. Universitária – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

809U/21 Metrô Barra Funda – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

856R/10 Lapa – Socorro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

Ida: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, prosseguindo normal.

Volta: normal até Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a R. Clélia, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

748R/10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: sem alteração.

8252/10 Metrô Barra Funda – Lapa

Sentido Único: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte